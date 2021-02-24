Трассы закрыты в девяти областях Казахстана

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В Казахстане в связи с плохими погодными условиями ограничено движение для транспорта на автодорогах республиканского значения, сообщает zakon.kz.

По информации МИИР, дороги закрыты в девяти областях.

В Акмолинской области:

1. "Кокшетау-Рузаевка" км. 0-61, уч. г.Кокшетау-гр.СКО.2. "Кокшетау-Омск" км. 2-50, уч. г.Кокшетау-гр.СКО.3. "Нур-Султан-Петропавловск" км. 304-341, уч. г.Кокшетау-гр.СКО.4. "Нур-Султан-Петропавловск" км. 231-293, уч. г.Кокшетау-г.Щучинск.

В Актюбинской области:

1."Самара-Шымкент" км. 526-615, уч. гр.Западно-Казахстанской обл.-п.Хобда.2. "Карабутак-Комсомол-Денисовка-Рудный-Костанай" км. 85-231, уч. п.Т.Жургенов-гр.Костанайской обл.3. "Кандыагаш-Эмба-Шалкар-Иргиз" км. 92 -257, уч. г.Эмба-г.Шалкар.4. в 19.30 ч. а/д "Актобе-Атырау-гр.РФ" км. 245-330, уч. п.Карауылкелди-гр.Атырауской обл.5. "Самара-Шымкент" км. 615-710, уч. п.Хобда-с.Курашасай.

В Алматинской области:

1."Ушарал-Достык" км. 84-184, уч. ст.Коктума-ст.Достык (участок на реконструкции ТОО "АБК Автодор НС").

В Атырауской области:

1. "Актобе-Атырау-гр.РФ" км. 330-487, уч. с.Сагыз-с.Макат.2. "Актобе-Атырау-гр.РФ" км. 616-693, уч. г.Атырау-с.Аккыстау3. "Актобе-Атырау-Астрахань" км. 487-572, уч. с.Макат-с.Карабатан4. "Актобе-Атырау-Астрахань" км. 693-893, уч. с.Аккыстау-гр.РФ.5. "Доссор-Кульсары-Бейнеу-Сай-Утес-Шетпе-Жетыбай-Актау" км. 0-210, уч. с.Доссор-гр.Мангистауская обл.6. "Атырау-Уральск" км. 15-189, уч. с.Алмалы-гр.Западно-Казахстанкой обл.

В Западно-Казахстанской области:

1. "Подстепное-Федоровка" км. 3-144, уч. с.Подстепное-гр.РФ.2. "Чапаево-Жалпактал-Казталовка" км. 0-213, уч. с.Чапаево-гр.РФ.3. "Уральск-Таскала-гр.РФ" км. 4-104, уч. с.Таскала-гр.РФ.4. "Атырау-Уральск" км. 189-492, уч. гр.Атырауской обл.-г.Уральск.5. "Самара-Шымкент" км. 195-246, уч. гр.РФ-г.Уральск.6. "Самара-Шымкент" км. 266-526, уч. г.Уральск-гр.Актюбинской обл.

В Карагандинской области:

1."Жезказган-Петропавловск" км. 142-252, уч. с.Сарлык-гр.Костанайской обл.2. "Жезказган-Петропавловск" км. 24-136, уч. с.Сатпаев-п.Улытау.

В Костанайской области:

1."Жезказган-Петропавловск" км. 252-377, уч. гр.Карагандинской обл. – уч. гр.Акмолинской обл.2. "Денисовка-Житикара-Мюктыколь-гр.РФ" км. 50-161, уч. г.Житикара-гр.РФ.3. "Денисовка-Аршалы-Комаровка" км. 0-96, уч. с.Денисовка-с.Комаровка.4. "Жетикара-Чайковский" км. 0-27 уч. п.Жетикара-п.Чайковский.5. "Обход с.Мариновка" км. 0-9.6. "Мамлютка-Костанай" км. 180-250, уч. гр.Северо-Казахстанской обл.-п.Узунколь.7. "Екатеринбург-Алматы" км. 687-729, уч. п.Сарыколь-гр.Северо-Казахстанской обл.8. "Екатеринбург-Алматы" км. 419-540, уч. п.Карабалык-г.Костанай.9. "Карабутак-Комсомол-Денисовка-Рудный-Костанай" км. 231-503, уч гр.Актюбинской обл.-г.Рудный.10. "Денисовка-Житикара-Мюктыколь-гр.РФ" км. 0-50, уч. п.Денисовка-г.Житикара.11. "Мамлютка-Костанай" км. 250-406, уч. п.Узунколь-г.Тобол.12. "Екатеринбург-Алматы" км. 555-687, уч. г.Тобол-п.Сарыколь.13. "Обход г.Костанай" км. 0-21.

В Мангистауской области:

1. "Доссор-Кульсары-Бейнеу-Сай-Утес-Шетпе-Жетыбай-Актау" км. 210-615, уч. гр.Атырауской обл.-с.Жармыш2. "Бейнеу-Акжигит-гр.Узбекистана" км. 0-85, уч. с.Бейнеу –пункт пропуска "Тажен".

В Северо-Казахстанской области: по всем направлениям.

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