В банкетных залах Шымкента могут появиться школы

В городе порядка сотни залов торжеств.

В Шымкенте представители той-индустрии просят разрешения на открытие банкетных залов. Они официально закрыты уже год, сообщает zakon.kz.

Как отмечает "Хабар 24", бизнесмены заявляют о миллионных убытках и задолженностях по кредитам. Хозяева той-бизнеса хотят знать, когда им разрешат работать.

В этом зале торжеств уже год не играет музыка и не слышны добрые пожелания. Персонал распустили по домам.

В Шымкенте у многих владельцев тойханы есть большие кредиты. Ведь надеялись на дальнейшую работу. Многие повара, официанты, другие сотрудники без работы остались. Дома сидят, - рассказывает Шолпан Омурзакова, хозяйка Тойханы.

Уставшие жить в ожидании и без денег представители той-индустрии обратились в региональную палату предпринимателей.

Ежемесячно каждая тойхана, каждый зал торжеств несет убытки в размере от 1 до 3,5 миллионов тенге. На сегодняшний день мы проводим анализ деятельности вообще по всей республике Казахстан, как на сегодня может работать данный вид сферы, как можно будет преобразовать эти залы торжеств в иные объекты общественного питания, - отмечает Сабира Адамбекова, начальник отдела палаты предпринимателей.

В Шымкенте сейчас порядка сотни залов торжеств. Они либо выставлены на продажу, либо пустуют. А ведь до пандемии в каждом заведении проводили около 15 тоев в месяц. Работали почти шесть тысяч человек. Были задействованы свыше пятисот других организаций.

Вот, например, в зимний период отопление есть. На отопление больше попадаем. Шеф-поваров, квалифицированных поваров надо содержать. То есть, мы им целый год выплачиваем компенсации. На время простоя, - уточнил Серик Ауезбаев, юрист тойханы.

Пустующие из-за карантина залы торжеств местные власти предложили использовать под учреждения образования. Сделать из них школы. В зданиях тех, кто решился, теперь вместо тостов звучит школьный звонок.

Но менять сферу деятельности готовы не все. Бизнесмены обещают строго соблюдать санитарные нормы, лишь бы разрешили работать. Но даже самые скромные залы торжеств в Шымкенте рассчитаны на 200 гостей. А в некоторых - посадочных мест больше тысячи. Поэтому санврачи заявляют, что дать праздникам добро пока не планируют.

Большие здания, более 50-ти мест. Соответственно скапливается очень большое количество населения. На тои, беташары, кудалыки. И все эти мероприятия в данное время запрещены, - заявил Жумабек Ержанов, заместитель руководителя Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Шымкента.

Тем временем, мониторинговые группы почти ежедневно фиксируют нарушителей карантина. Жители Шымкента продолжают тайно устраивать пышные свадьбы, юбилеи и поминки.

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