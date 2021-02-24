Выстрел в голову в Экибастузе: задержан подозреваемый

Изъято оружие.

Подозреваемого в убийстве мужчины в Экибастузе задержали полицейские, сообщает zakon.kz.

По данным полиции региона, у задержанного изъяли оружие, сейчас он находится в ИВС.

Преступление произошло 23 февраля около восьми часов утра во дворе жилого дома по улице Сатпаева в Экибастузе. Неизвестный выстрелил из обреза в мужчину, который от полученного ранения скончался на месте происшествия.

По данному факту проводится досудебное расследование по статье 99 части 1 УК РК. В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции задержан 65-летний мужчина, подозреваемый в совершении данного преступления,- сообщил начальник Департамента полиции Павлодарской области Нурлан Масимов.

Обстоятельства и причины данного факта устанавливаются. Подозреваемый водворен в ИВС горорда Экибастуза. Оружие преступления изъято.

В соответствии со статьей 201 УПК иная информация в интересах следствия не распространяется.

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