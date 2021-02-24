В Казахстане вновь похолодает

Приложение zakon.kz
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Местами по Казахстану пройдет снег.
В РГП "Казгидромет" предоставили прогноз погоды на 25 - 27 февраля, сообщает zakon.kz.
Арктический антициклон вызовет дальнейшее понижение температуры воздуха на большей части республики.
За исключением западных регионов, где под влиянием Атлантического циклона ожидается постепенное повышение температуры воздуха, днем до положительных значений. Местами по стране пройдет снег, в начале периода на востоке и юго-востоке республики сильный снег, на западе, 27 февраля на юге Казахстана ожидаются осадки (дождь, снег), гололед, - сообщили синоптики.
Местами по стране ожидается туман, усиление ветра с метелью.
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