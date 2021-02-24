Клинтон напишет книгу о мировом заговоре против США

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Это не первая книга Клинтон.
Экс-кандидат в президенты США и госсекретарь Хиллари Клинтон напишет книгу в жанре триллер совместно с канадской писательницей Луизой Пенни, сообщает zakon.kz.
Как отмечает РИА Новости, выход книги под названием State of Terror ("Состояние террора" или "Государство террора") запланирован на 12 октября.
В издательстве отмечают, что главной героиней станет госсекретарь, недавно назначенная на эту должность в администрации президента, который некогда был ее соперником.
Серия террористических атак приводит мировой порядок в хаос, и секретарю поручено собрать команду для раскрытия смертельного заговора - схемы, тщательно спланированной для того, чтобы провести американское правительство, которое опасно оторвано от реальности и власти в тех местах, где это важнее всего, - говорится в сообщении.
Это уже далеко не первая книга Клинтон. Последняя ее работа - мемуары "Что произошло" - была издана в 2017 и стала бестселлером.
Писательница Луиза Пенни известна своими детективами. Наибольшую популярность ей принесла серия "Старший инспектор Гамаш".
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