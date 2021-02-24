Курс доллара немного вырос на торгах

Доллар поднялся на 0,71 тенге.

Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 11:00 средневзвешенный курс доллара составил 415,56 тенге, поднявшись на 0,71 тенге, передает zakon.kz.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 415,5-417 тенге, евро – 504-507 тенге, рос. рубль - 5,5-5,66 тенге.

Между тем мировые цены на нефть снижаются на торгах 24 февраля.

Цена апрельского фьючерса на нефть марки Brent снизилась на 0,78% и достигла $63,98 за баррель.

Стоимость апрельского фьючерса на нефть марки WTI снизилась на 1,10% - до $60,99 за баррель.

Напомним, вчера цены на нефть превысила $66 и побили рекорд прошлого года.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!