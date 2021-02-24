Систему разделения переводов разрабатывают в КГД

Сегодня сервис мобильных переводов повсеместно используется предпринимателями при приеме оплаты за товары, работы и услуги.

В Комитете госдоходов разрабатывают систему разделения личных переводов от предпринимательских, передает zakon.kz.

Сегодня сервис мобильных переводов повсеместно используется предпринимателями при приеме оплаты за товары, работы и услуги.

Между тем, отметили в комитете, среди предпринимателей есть категория, которая использует данный сервис в целях сокрытия реального оборота, несмотря на освобождение субъектов микро-малого бизнеса от уплаты налогов с доходов на три года.

Комитет госдоходов разрабатывает ряд решений по разделению и фискализации переводов и платежей. Это позволит разграничить личные переводы от предпринимательских. Личные переводы физических лиц не будут затронуты, тем более облагаться налогами, - рассказали в пресс-службе КГД.

Для принятия переводов и платежей в предпринимательской деятельности Комитетом предлагается использовать отдельные счета для бизнеса.

Также мы предлагаем разработать систему управления рисками, которая с максимальной вероятностью будет определять признаки получения доходов с использованием счетов, не предназначенные для предпринимательской деятельности, - отмечают в Комитете госдоходов.

К примеру, признаками осуществления предпринимательской деятельности могут являться получение переводов одним лицом от нескольких лиц каждый день в течение длительного времени.

Как отметили в ведомстве, работа по определению признаков платежей за товары, работы и услуги уже начата и будет обсуждаться совместно с банками второго уровня, НПП "Атамекен" и бизнес сообществом.

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