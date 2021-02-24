Сирены прозвучат в Алматы

25 февраля в Алматы прозвучат сирены, сообщает zakon.kz.

По данным ДЧС города, пройдет плановая проверка.

Департамент просит жителей и гостей Алматы сохранять спокойствие.

- включите радио, радиотрансляционные и телевизионные приемники;- прослушайте экстренное сообщение;- действуйте в соответствии с переданным сообщением.