Сирены прозвучат в Алматы

Приложение zakon.kz
Добавьте zakon.kz в ваш телефон
Добавьте zakon.kz в ваш телефон
Сохраняйте спокойствие.
25 февраля в Алматы прозвучат сирены, сообщает zakon.kz.
По данным ДЧС города, пройдет плановая проверка.
25 февраля 2021 года в 12.55 Департамент по ЧС Алматы проводит плановую техническую проверку готовности системы оповещения населения. Учебная проверка предусматривает подачу единого сигнала оповещения "Внимание всем!" посредством включения электросирен, а также автоматического перехвата каналов телевидения и радио с одновременным информированием населения о проведении проверки готовности системы оповещения, - отметили в ведомстве.
Департамент просит жителей и гостей Алматы сохранять спокойствие.
Если сигнал застал Вас дома:
- включите радио, радиотрансляционные и телевизионные приемники;- прослушайте экстренное сообщение;- действуйте в соответствии с переданным сообщением.
Если сигнал застал Вас на улице:
- прослушайте экстренное сообщение, передаваемое уличными громкоговорителями и подвижными средствами оповещения;- действуйте в соответствии с переданным сообщением.
Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!