Кто ответит за смерть? Депутат требует наказать виновных в гибели детей в Жанатасе

Необходимо принять самые жесткие меры - Каратаев.

Депутат Мажилиса Фахриддин Каратаев потребовал наказать виновных в гибели детей в Жанатасе и произошедших трагических случаях после пожаров в Карагандинской области и Петропавловске, передает корреспондент zakon.kz.

Поводом для нашего депутатского запроса послужили трагические события, произошедшие на прошлой неделе в Жамбылской, Кызылординской областях и городе Петропавловске, и привели к человеческим жертвам. Эти события болью отозвались в сердцах всех казахстанцев. От имени депутатов выражаем глубокие соболезнования родным и близким, потерявшим в результате пожара ни в чем не повинных детей и граждан. Всех волнует вопрос: "Кто ответит за смерть этих граждан?". Это событие должно стать большим уроком для соответствующих местных исполнительных органов. До каких пор наши граждане будут оставаться жертвами пожаров? Где гарантия, что такие события в будущем не повторяться? - сказал Фахриддин Каратаев, озвучивая депутатский запрос.

По его словам, трагические события с казахстанцами при пожарах показали, что имеются вопросы, требующие кардинального решения.

Он напомнил, что 19 февраля в одной из квартир города Жанатас Жамбылской области произошел пожар из-за того, что дети остались без присмотра взрослых.

Находившиеся в это время в квартире пятеро несовершеннолетних детей задохнулись угарным газом. 18 февраля в Кызылорде произошла аналогичная ситуация, в результате пожара пострадали пятеро детей и погиб годовалый ребенок. В результате пожара, произошедшего 21 февраля в Петропавловске, погибли два человека, 13 госпитализированы, — уточнил депутат.

Кроме того, мажилисмен сказал, что работа воссозданного в сентябре прошлого года Министерства по ЧС не всегда своевременна и эффективна.

Так , по его словам, за девять месяцев 2020 года в стране произошло более 9 тыс. пожаров, 228 человек погибли, 217 получили ранения.

В МЧС заявили, что идет подготовка к отопительному сезону. По их данным, все работы завершены и даны указания по устранению недостатков. Однако произошедшие трагические события показали недостаточную профилактическую работу, — считает Каратаев.

Он обратился с депутатским запросом к премьер-министру Аскару Мамину и поручить Министерству по чрезвычайным ситуациям совместно с акиматами регионов провести полную проверку многоэтажных жилых домов, времянок, дач и других неблагоустроенным жилищ на предмет оказания помощи в каждом конкретном случае.

По результатам расследования инцидентов в Жанатасе, Кызылорде и Петропавловске принять самые жесткие меры к виновным должностным лицам и дать об этом информацию в СМИ. Взять на особый контроль ситуацию по предупреждению подобных ситуаций, ориентировать МЧС и местные акиматы на проведение системной работы по контролю за пожарной безопасностью и усилению профилактических мер, - заключил Фахриддин Каратаев.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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