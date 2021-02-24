В Instagram мошенники торгуют водительскими удостоверениями

Покупка водительского удостоверения в Казахстане не может быть легальной.

"Предприниматели" в Instagram предлагают купить водительское удостоверение, сообщает zakon.kz.

Как отмечает Stopfake.kz, авторы объявления утверждают, что такая покупка абсолютно законна и приобрести водительские права смогут даже те, кого их официально лишили.

Стоит отметить, что покупка водительского удостоверения в Казахстане не может быть легальной.

Приобретение или сбыт официальных документов, согласно статье 383 Уголовного кодекса, карается штрафом в размере до 120 МРП (350 040 тенге в 2021 году, – авт.), либо арестом на срок до 30 суток, или же привлечением к общественным работам.

Водительское удостоверение можно получить законно, обучившись правилам и технике вождения автомобиля, а затем сдав экзамен, состоящий из теоретической и практической частей. После необходимо подать пакет документов в спецЦОН и оплатить госпошлину в размере 1,25 МРП (3646 тенге).

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