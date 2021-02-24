Названа самая большая пенсия в Казахстане 

Максимальная сумма ежемесячной выплаты составила – 522 610 тенге.

Максимальная ежемесячная выплата по возрасту из ЕНПФ составила 522 610 тенге, сообщает zakon.kz.

На 1 февраля 2021 года Единый накопительный пенсионный фонд осуществил выплаты 167 423 получателям.

В целом было осуществлено более 172 тысяч пенсионных выплат, единовременных пенсионных выплат и переводов в страховые организации на общую сумму 73,8 млрд тенге, в том числе:- единовременные пенсионные выплаты – 49,6 млрд тенге- переводы в страховые организации – 9,1 млрд тенге;- выплаты по достижению пенсионного возраста - 6,5 млрд тенге;- выплаты по наследству – 5,9 млрд тенге;- в связи с выездом на ПМЖ - 2,1 млрд тенге;- выплаты на погребение – 0,4 млрд тенге;- выплаты по инвалидности – 0,2 млрд тенге.

Сумма средней ежемесячной выплаты по графику (в связи с достижением пенсионного возраста) составила 25 886 тенге, а максимальная сумма ежемесячной выплаты составила – 522 610 тенге, - сообщили в ЕНПФ.

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