Изменились правила проведения публичных слушаний при повышении цен и тарифов на услуги

Изменения вводятся в действие с 6 марта 2021 года.

Министр национальной экономики РК своим приказом от 12 февраля 2021 года внес изменения в Правила ценообразования на общественно значимых рынках, передает zakon.kz.

В частности, изменился пункт по проведению публичных слушаний.

Согласно поправке публичные слушания проводятся уполномоченным органом или его территориальным подразделением, в том числе с организацией онлайн-трансляций, с обеспечением беспрепятственного доступа участников публичных слушаний.

При введении в стране чрезвычайного положения, ограничительных мероприятий, в том числе карантина, уполномоченный орган или его территориальные подразделения проводят публичные слушания посредством онлайн-трансляций.

Как отмечается, при проведении публичных слушаний посредством онлайн-трансляций ведомство уполномоченного органа или его территориальное подразделение не позднее десяти календарных дней до даты проведения публичных слушаний размещает в социальных сетях объявление о предстоящем публичном слушании с указанием даты и ссылки на онлайн-трансляцию публичных слушаний.

Руководитель ведомства уполномоченного органа или его территориального подразделения назначает председателя и секретаря публичных слушаний из числа сотрудников ведомства.

Секретарь публичных слушаний ведет протокол в письменной форме.

Приказ вводится в действие с 6 марта 2021 года.

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