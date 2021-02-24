В Алматы уволили врача за разглашение диагноза пациента

Пациент, узнав об информации, размещенной в отношение него обратился с жалобой в медучреждение.

Городской суд Алматы разъяснил ситуацию по увольнению врача, который обнародовал диагноз пациента, передает zakon.kz.

В социальных сетях поднимается вопрос, что врача уволили незаконно, описывается его компетентность, заслуги и профессионализм. В данном случае суд не ставит под сомнение профессиональные качества и заслуги врача. Но закон един для всех. Нарушение закона и прав других граждан недопустимо, - отметили в горсуде.

Так, судом было установлено, что в период с 25 мая по 26 июня 2020 года в отделении костно-гнойной хирургии находился на лечении пациент, у которого был выявлен положительный результат на COVID-19.

После получения положительного результата пациент был изолирован в отдельную палату.

Однако медик, не являясь лечащим врачом зараженного пациента и к тому же находившаяся в трудовом отпуске, прибыла на рабочее место, и войдя в систему, сфотографировала данные пациента, его карточку, с указанием диагноза, лечения и факта его обращения в медучреждение. Полученные данные она передала блогеру, который разместил их в социальных сетях.

Таким образом, отметили в суде, врач предала огласке информацию, составляющую медицинскую тайну.

Пациент, узнав об информации, размещенной в отношение него обратился с жалобой в медучреждение.

По мнению врача, вследствие нахождения пациента без соблюдения санитарно-эпидемиологических мер, возникла угроза распространения заболевания.

Однако передача сведений составляющих медицинскую тайну имела место 5.07.2020 года, т.е. после выздоровления и выписки пациента - 26.06.2020 года. Вместе с этим судом достоверно установлено, что истец не уведомила заведующего отделением об обнаружении ею угрозы распространения заболевания опасного для окружающих, - пояснили в горсуде.

Между тем, согласно закону, трудовой договор с работником может быть расторгнут в случае разглашения работником сведений, составляющих государственные секреты и иную охраняемую законом тайну, ставших ему известными в связи с выполнением трудовых обязанностей.

Это относится и к персональным медицинским данным, информации о факте обращения за медицинской помощью, состоянии здоровья лица, диагнозе его заболевания и иные сведения, полученные при его обследовании или лечении, все это составляют тайну медицинского работника.

Постановлением судебной коллегии решение суда первой инстанции оставлено в силе, апелляционная жалоба истца без удовлетворения. Суд никоим образом не ставит под сомнения профессионализм данного врача, но нарушать врачебную тайну считает недопустимым, - говорится в сообщении.

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