Героя-полицейского из Костанайской области наградили

Поступок полицейского вызвал положительные отклики по всей стране.

Полицейский из Костанайской области покорил пользователей Казнета - он бежал по заметенной дороге, указывая водителям путь. За поступок ему вручили ценный подарок, сообщает zakon.kz.

По данным полиции региона, сегодня Амантаю Байжанову вручили награду - часы с логотипом МВД.

Поступок полицейского вызвал положительные отклики по всей стране. Отзывы с благодарностью опубликованы в социальных сетях, - отметил заместитель начальника ДП Костанайской области Ынтыкбаев.

Это не первый случай, когда лейтенант проявляет отвагу. Он рассказал, как действовал с напарником, спасая людей из пожара, а также про зимний марафон в этом году. В апреле прошлого года они спасли 15 человек из горящего дома.

Амантай служит в полиции 6 лет. Начинал службу в управлении специализированной службы охраны. С 2020 года работает патрульным полицейским в УП города Костаная. С супругой Гульнар воспитывают сына Арслана.

За спасение из пожара награжден ведомственной медалью "Ортте көрсеткен қайсарлығы үшін".

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