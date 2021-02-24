Коронавирус в Казахстане. Карантин ослабят в "зеленой" и "желтой" зонах

Об этом сообщает НПП "Атамекен".

Заместитель председателя правления НПП "Атамекен" Юлия Якупбаева анонсировала смягчение карантина в "зеленой" и "желтой" зонах, передает zakon.kz.

Она сообщила, что на состоявшемся сегодня заседании МВК, учитывая постепенную тенденцию к снижению заболеваемости, были поддержаны предложения НПП и регионов.

С 1 марта этого года:

Для зеленой зоны:

1) спортивные соревнования со зрителями (лимит посетителей обсуждается);

2) поминки на 50 человек (но не более 30% мощности зала);

3) деятельность бильярдов;

4) деятельность детских развлекательных клубов в помещениях;

5) цирки.

Для желтой зоны сняты ограничения на работу рынков, ТРЦ и торговых домов в воскресенье.

Приложение "Ashyq":

1) деятельность боулингов;

2) деятельность компьютерных клубов;

3) фитнесс-центры, бассейны допущены к работе по предыдущей санзоне.

В целом, есть понимание, что при соблюдении санитарных требований постепенно будут возвращаться к работе все, даже закрытые субъекты бизнеса, - написала Якупбаева.

1 февраля стало известно, что казахстанцев намерены классифицировать по цветам на предмет того, проходили ли они ПЦР-тест, и какой был результат. Для это Министерство цифрового развития совместно с Министерством здравоохранения разработало приложение "Ashyq". В Алматы уже 15 заведений ввели вход по QR-коду.

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