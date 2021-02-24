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Мурат Айтенов не растерялся и продолжил свою речь в темноте.
Во время отчетной встречи акима Шымкента отключили свет, сообщает zakon.kz.
По информации BaigeNews.kz, сбой произошел в студии, откуда Мурат Айтенов посредством видеоконференции общался с горожанами.
Свет погас в тот момент, когда градоначальник отвечал на вопрос жителя города. Айтенов не растерялся и продолжил свою речь в темноте.
19 февраля дверца шкафа отвалилась на глазах у акима ВКО.
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