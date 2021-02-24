Мажилисмены предлагают увеличить соцвыплаты в два раза

По информации Всемирного банка, общий уровень бедности в 2020 году в РК составил 14 процентов.

Депутат Мажилиса, член "Народной партии Казахстана" Ерлан Смайлов в своем запросе на Премьер-министра страны Аскара Мамина предложил увеличить социальные выплаты казахстанцам в связи с прогрессирующей бедностью на фоне пандемии коронавируса, сообщает zakon.kz.

По словам депутата, мировая пандемия COVID-19 и связанные с ней ограничения усилили кризисные явления в казахстанской экономике и как лакмусовая бумажка проявили годами нарастающую проблему низких доходов населения – низких заработных плат, пенсий, пособий и выплат лицам с инвалидностью, по уходу за ребенком, многодетным семьям и другим категориям социально-уязвимых слоев населения.

Следствием этого стала прогрессирующая бедность и рост социального неравенства, что ухудшает качество человеческого капитала в стране и несет серьезные системные риски конкурентоспособности страны в долгосрочной перспективе.

Депутат отметил, что, согласно оценкам Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам, доля населения, имеющего доходы ниже прожиточного минимума в 2020 году составила 5,7 % увеличившись на 1,4% с 2019 г. Разница в уровне расходов на продовольственные товары между 10% наименее и 10% наиболее обеспеченными казахстанцами составляет 4,9 раза, на непродовольственные товары – 6,6 раза, а на платные услуги – 5,6 раза.

По информации Всемирного банка, общий уровень бедности в 2020 году в РК составил 14 процентов, увеличившись на 1,5 миллиона человек, что равняется 2,6 миллионам жителей страны.

В реальности эта цифра может быть значительно выше, - заявил Ерлан Смайлов, отметив, что суть проблемы кроется в изначально не отвечающих объективным жизненным потребностям населения и существенно заниженных базовых величинах "Минимальной заработной платы" в размере 42500 тенге и "Величине прожиточного минимума" для исчисления размеров базовых социальных выплат в размере 34 302 тенге.

Кроме того, считает он, занижены "Минимальный размер пенсии" – 43 272 тенге и "Потребительская корзина", включающая всего 43 наименования продуктов, что не покрывает научно обоснованные нормативы питания.

При этом, подчеркнул депутат, средний размер заработной платы по республике в 2020 г. составил 204 300 тенге, медианная заработная плата – 142 300 тенге. А по факту заработная плата многих работников находится в диапазоне от 60 тыс. до 140 тыс. тенге.

По мнению депутата, очевидным и рациональным решением, обеспечивающим рост доходов населения, представляется увеличение базовых расчетных показателей минимум в 2 раза с дальнейшим увеличением МЗП, минимальной пенсии, стипендий, величины прожиточного уровня, выплат и пособий, соответственно до показателя медианной заработной платы. Необходимо также кратно увеличить состав продуктов питания и услуг потребительской корзины.

Депутат сообщил, что Правительство в ответ на такие инициативы заявляет, что увеличение заработных плат и доходов населения спровоцирует инфляцию и рост цен, и что денег на это в бюджете нет. В итоге зарплаты, пенсии и пособия не увеличиваются, население беднеет, а цены, тарифы и инфляция все равно растут с завидным постоянством.

В реальности, повышение доходов населения даст положительный мультипликативный социально-экономический эффект – повысится уровень и качество жизни казахстанцев и будет создан платежеспособный спрос, что обеспечит рост малого, среднего и микробизнеса, - пояснил мажилисмен.

Члены "Народной партии Казахстан" предлагают в приоритетном порядке до 4 квартала текущего года увеличить размер минимальной заработной платы на 100% до 85 000 тенге с последующем поэтапным увеличением до размера медианной заработной платы в 2022-2023 годах. Кроме того, до 1 июня увеличить размер потребительской корзины с 43 продуктов до 86, а также количество услуг и продолжить ее увеличение в 2022 году.

Мажилисмены считают необходимым также до 4 квартала текущего года увеличить размер минимальной пенсии на 100% с последующем поэтапным увеличением в привязке к размеру медианной заработной платы в 2022-2023 годах. В этот же срок предлагается увеличить пособия и выплаты, в т.ч. для лиц с инвалидностью, многодетных семей, по рождению ребенка и потере кормильца на 100% с последующем поэтапным увеличением в привязке к размеру медианной заработной платы в 2022-2023 годах, а также предусмотреть поэтапное увеличение стипендий на 100%.

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