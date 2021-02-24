Газотранспортная система Казахстана выдержала аварийную нагрузку

Утром 23 февраля возникла аварийная ситуация на магистральном газопроводе "Союз", проходящего по территории Российской Федерации.

Благодаря оперативным действиям, предпринятым нацоператором АО "КазТрансГаз", удалось избежать перебоев с газоснабжением в Западно-Казахстанской и Атырауской областях.

Напомним, что утром 23 февраля возникла аварийная ситуация на магистральном газопроводе "Союз", проходящем по территории Российской Федерации. Как позже было установлено, резкое падение давления газа произошло на магистральном газопроводе "Оренбург – Новопсков" из-за разрыва на 108 километре магистрального газопровода "Союз" на территории Российской Федерации.

Это привело к приостановке транзита российского газа. Для компенсирования недопоставленных объемов газа и обеспечения стабильного газоснабжения потребителей Западно - Казахстанской и Атырауской областей, АО "КазТрансГаз" были приняты оперативные меры. Были произведены оперативные переключения на компрессорных станциях "Кульсары", "Макат", "Жангала", что позволило перенаправить потоки газа с магистрали "Средняя Азия - Центр" в газопроводы "Союз" и "Оренбург -Новопсков".

Это позволило обеспечить стабильную работу в Западно-Казахстанской области 28 газораспределительных станций, 2 газотурбинных электростанций и 1 теплоэнергетической станции, а в Атырауской области 21 газораспределительной станции, 1 теплоэлектростанции и 1 газотурбинной электростанции. Таким образом, была обеспечена бесперебойная подача товарного газа для всех категорий потребителей вышеуказанных областей.

Для поддержания стабильного режима транспортировки газа по магистральному газопроводу "Бейнеу-Бозой-Шымкент" и для обеспечения бесперебойного газоснабжения в отопительный период других регионов Казахстана, КазТрансГаз увеличил отбор газа из подземного газохранилища "Бозой" и запустил 5 дополнительных газоперекачивающих агрегатов на компрессорных станциях газовой магистрали "Бухара-Урал".

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