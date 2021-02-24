В Минздраве рассказали об эпидситуации в Казахстане

Приложение zakon.kz
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Спикером был главный санврач.
В СЦК прошла пресс-конференция на тему "О текущей эпидситуации РК", сообщает zakon.kz.
Спикерами выступали:
- вице-министр здравоохранения РК, главный государственный санитарный врач Ерлан Киясов;
- руководитель управления контроля за вакциноуправляемыми инфекциями КСЭК МЗ РК Нуршай Азимбаева;
- эксперт РГП на ПХВ "Национальный центр экспертизы лекарственных средств и медицинских изделий" КМ и ФК МЗ РК Сауле Буркитбаева;
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