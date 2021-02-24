Давайте не будем забегать вперед - главный санврач об открытии вузов

В Минздраве не будут торопиться открывать вузы.

Вопрос об офлайн-обучении студентов вузов обсуждается, сообщил вице-министр, главный санитарный врач Казахстана Ерлан Киясов, передает корреспондент zakon.kz.

Мы прорабатываем все возможности, в том числе и с министерством образования есть у нас наработки. Давайте не будем забегать вперед. В этом направлении работа ведется. Для нас важно, чтобы эта стабилизация ситуации была не эпизодом. Важно, чтобы она вошла в то русло, которое даст толчок для послабления более широкого спектра, - сказал главный санврач на брифинге в Службе центральных коммуникаций.

Он отметил, что на сегодняшнем заседании МВК был озвучен ряд мер по послаблению карантинных мероприятий. В ближайшее время будет принято постановление по внесению изменений.

Мы надеемся, что эта ситуация по стабилизации распространения КВИ будет и дальше способствовать тому, чтобы мы постепенно снимали ограничения с разных форм деятельности. На сегодня мы рассматривали разрешение деятельности цирков. Также рассматривалось разрешение деятельности через реализацию программы "Ashyq" - боулинги, компьютерные клубы и те виды деятельности, которые связаны с массовыми спортивными состязаниями, - пояснил Киясов.

Ранее заместитель председателя правления НПП "Атамекен" Юлия Якупбаева анонсировала смягчение карантина в "зеленой" и "желтой" зонах.

Тамила Языкова, Нур-Султан

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