Киясов озвучил условие, при котором снимут карантин во всем Казахстане

Ранее сообщалось, что с 1 марта в Казахстане смягчат карантин в "зеленой" и "желтой" зонах.

На брифинге в СЦК главный государственный санитарный врач РК – вице-министр здравоохранения Ерлан Киясов объяснил условие, при котором карантин будет снят во всех регионах Казахстана, передает корреспондент zakon.kz.

По полному снятию карантина говорить на данную текущую ситуацию, конечно, преждевременно, но я, забегая вперед, скажу, что для этого необходимо, чтобы все регионы, как минимум, были в зеленой зоне, — сообщил Киясов в СЦК.

Также он напомнил, что в Минздраве есть критерии распространения коронавирусом, когда заболеваемость достигнет показателя не более 25 на 100 тыс. населения.

Вы знаете, когда заболеваемость у нас не более 25 на 100 тысяч населения. И коэффициент распространения R ниже 1. Это один из возможных критериев, на которые мы в дальнейшем можем ориентироваться. Ну и, конечно, это достижение полноценного охвата подлежащих групп населения и широких слоев населения, где коллективный иммунитет по вакцине будет составлять не менее 50-60%, — отметил вице-министр.

Ранее заместитель председателя правления НПП "Атамекен" Юлия Якупбаева анонсировала смягчение карантина в "зеленой" и "желтой" зонах.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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