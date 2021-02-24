Когда в Казахстане начнут вакцинировать депутатов и министров

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Об этом рассказал Ерлан Киясов.
Вице-министр здравоохранения - главный государственный санитарный врач РК Ерлан Киясов рассказал о вакцинации депутатов Парламента и членов Правительства, передает корреспондент zakon.kz.
Они подлежат вакцинации наравне с государственными служащими. Этот этап будет проводиться после полноценной вакцинации медицинских работников, педагогов, военнослужащих, - сообщил главный санврач на брифинге в cлужбе центральных коммуникаций.
По его словам, ориентировочно вакцинацию будут проводить в конце марта-начале апреля.
Вакцинировать будем любой доступной на тот момент вакциной. Скорее всего, это будет "Спутник V", - добавил он.
1 февраля в Казахстане началась вакцинация. Порядка 20 тыс. медицинских работников уже получили прививки от коронавируса.
Тамила Языкова, Нур-Султан
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