Казахстан минует пик заболеваемости коронавирусом – Минздрав оптимистичен

По пессимистичному развитию сценария возможный пик заболеваемости будет приходиться на конец марта - начало апреля.

Повторения прошлогодней ситуации с распространением коронавирусной инфекции в Казахстане Минздрав не прогнозирует. Об этом заявил вице-министр здравоохранения - главный государственный санитарный врач РК Ерлан Киясов, передает корреспондент zakon.kz.

Мы говорили, что по пессимистичному развитию сценария возможный пик заболеваемости будет приходиться на конец марта - начало апреля. Но, исходя из нынешней ситуации, можно предположить, что мы этого пика, назначенного ранее, минуем, - сказал Киясов на брифинге в СЦК.

По его словам, сейчас ситуация развивается по оптимистичному сценарию.

Надеемся в целом, те принятые меры, которые направлены были на ограничение и распространение коронавирусной инфекции, дали соответствующие плоды. Поэтому повторение прошлогодней ситуации мы не прогнозируем, - уверен он.

Оксана Скибан, Нур-Султан

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