С 1 марта в Казахстане ослабят карантин

По итогам заседания МВК был принят ряд решений.

В Казахстане ослабят карантин в "желтой" и "зеленой" зонах. Об этом сообщается на сайте премьер-министра, передает zakon.kz.

Сегодня под председательством заместителя премьер-министра Ералы Тугжанова состоялось заседание Межведомственной комиссии (МВК) по недопущению распространения коронавирусной инфекции.

По итогам заседания МВК был принят ряд решений:

1. Регионам, находящимся в "зеленой зоне" на протяжении 7 дней, разрешить с 1 марта:

- работу цирков, бильярдных клубов, детских развлекательных центров - до 30% заполняемости;

- проведение спортивных мероприятий (до 30%), жұма намаз (до 30%) и поминок (до 30%, не более 50 человек).

2. Регионам, находящимся в "желтой зоне" на протяжении 7 дней, разрешить с 1 марта работу по воскресеньям крытых рынков (продуктовые, непродуктовые), ТРЦ, торговых домов, торговых сетей.

3. С 1 марта разрешить комбинированное обучение школьников с 1 по 5 классы, в международных – с 1 по 7 классы, за исключением Мангистауской, Костанайской, Жамбылской областей, где по итогам мониторинговой проверки зафиксировано наибольшее число нарушений санитарно-эпидемиологического режима в организациях образования.

Также получили поддержку комиссии предложение министерства индустрии и инфраструктурного развития об увеличении количества международных авиарейсов с Турцией (дополнительно 4 рейса), Узбекистаном (+ 4 рейса), Кыргызстаном (+ 2 рейса) и Украиной (+1 рейс).

Кроме того, министр здравоохранения Алексей Цой доложил о ходе разработки законопроекта о биологической безопасности.

В свою очередь вице-министр Тугжанов отметил необходимость придерживаться утвержденных ранее сроков по согласованию со всеми задействованными госорганами и внесению бюджетных расчетов по данному законопроекту.

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