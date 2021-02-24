Казахстан увеличит количество авиарейсов с четырьмя странами

Приложение zakon.kz
Добавьте zakon.kz в ваш телефон
Добавьте zakon.kz в ваш телефон
Об этом говорится на сайте премьера.
Казахстан увеличит число рейсов в Турцию, Узбекистан, Кыргызстан и Украину, передает zakon.kz.
Также получили поддержку комиссии предложение министерства индустрии и инфраструктурного развития об увеличении количества международных авиарейсов с Турцией (дополнительно 4 рейса), Узбекистаном (+ 4 рейса), Кыргызстаном (+ 2 рейса) и Украиной (+1 рейс), - говорится в сообщении Межведомственной комиссии по недопущению распространения коронавируса.
В пресс-службе МИИР РК уточнили, что с 24 февраля Казахстан открывает международные рейсы из Туркестана в Стамбул.
Частота составит четыре рейса в неделю для казахстанских авиакомпаний ("Эйр Астана" и SCAT). Такое решение были принято в связи с изменившейся эпидемиологической обстановкой и решением Межведомственной комиссии по недопущению возникновения и распространения коронавирусной инфекции на территории Республики Казахстан, - проинформировали в ведомстве.
Согласно вышеуказанному решению, также разрешено увеличить количество рейсов в Узбекистан, Кыргызстан и Украину по следующим маршрутам:
Отмечается, что рейсы будут выполняться со строгим соблюдением санитарно-эпидемиологических требований и в соответствии с опубликованным расписанием на сайтах авиакомпаний.
Ранее сообщалось, что в Казахстане ослабят карантин в "желтой" и "зеленой" зонах.
Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!