В Казахстане с 1 марта разрешили комбинированное обучение школьников

Разрешение не коснется трех областей.

С 1 марта в Казахстане разрешено комбинированное обучение школьников с 1 по 5 классы, передает zakon.kz.

С 1 марта текущего года разрешить комбинированное обучение школьников (70% предметов – в традиционном формате, 30% – дистанционно) с 1 по 5 классы, в международных – с 1 по 7 классы, - говорится в сообщении МВК.

Это не касается Мангистауской, Костанайской, Жамбылской областей, где зафиксировано наибольшее число нарушений санитарно-эпидемиологического режима в организациях образования.

Сегодня, 24 февраля, на заседании МВК было принято решение ослабить карантин в "желтой" и "зеленой" зонах. Подробности читайте здесь.

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