Контрабанду на 7,4 млрд тенге пытались завести в Казахстан

В настоящее время принятыми мерами в бюджет государства реально поступило свыше 900 млн тенге от реализации на торгах конфискованных товаров.

Кроме доказывания вины подозреваемого, органами уголовного преследования ведется работа по обеспечению возмещения ущерба посредством выявления и конфискации имущества нажитого преступным путем, контрабандного товара и орудия преступления, передает zakon.kz.

В прошлом году при координации органов транспортной прокуратуры сумма конфискованного имущества превысила 7,4 млрд тенге. К примеру, в конце 2020 года состоялся приговор в отношении граждан, которые под покровительством ряда руководящих должностных лиц Мангистауской области в составе организованной преступной группы в морском порту Актау занимались экономической контрабандой (ТНП, автошины, парфюмерия, сигареты и кальянный табак, сумма незаконно завезенного товара составила 2,3 млрд тенге) и уклонением от уплаты таможенных пошлин (всего 12 лиц). Уголовное дело расследовалось спецпрокурорами ГТП, по результатам рассмотрения дела в суде виновные лица приговорены к различным срокам лишения свободы. пресс-служба Главной транспортной прокуратуры

В настоящее время принятыми мерами в бюджет государства реально поступило свыше 900 млн тенге от реализации на торгах конфискованных товаров.

Следующей целью работы является предупреждение преступности путем обращения в доход государства средств совершения противоправных действий. В качестве примера можно привести факты конфискации 10 автотранспортных средств преступников, признанные судом орудием совершения преступления, - уточнили в ведомстве.

Отмечается, что иногда преступники рискуют и лишаются автомобиля, стоимость которого превышает возможный его доход от преступных действий.

Житель Актюбинской области, осужден судом за перевозку краденых нефтепродуктов и другого имущества на общую сумму свыше 400 тыс. тенге. За это судом он не только был осужден, но и лишился автомобиля стоимостью более 5 млн тенге, которое суд, признав орудием преступления, конфисковал в доход государства. В другом случае осужденный житель Алматинской области также лишился грузовой машины марки МАN с прицепом Schmitz, ввиду того, что перевозил на нем дизель, добытый преступным путем, - перечислили в ГТП.

Как правило, отметили в ведомстве, преступниками на денежные средства, полученные преступным путем, приобретаются дома, квартиры и автомашины, а для увода от внимания контролирующих органов оформляют их на своих близких родственников и знакомых.

Так, группа лиц на протяжении нескольких лет занималась хищением бюджетных средств в особо крупном размере, на эти же деньги приобретали элитную недвижимость и дорогие авто. Следственным путем удалось доказать, что роскошная жизнь подозреваемых началась за счет имущества нажитого преступным путем. (...) Суд признал нажитыми преступным путем имущество в виде пяти люксовых автомашин, шести элитных квартир и трех земельных участков, находящихся в Нур-Султане, общей стоимостью более 380 млн тенге, за счет чего погашена часть ущерба потерпевшей стороне (квазигосударственной компании), - заключили в ГТП.

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