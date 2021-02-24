Более 100 очагов птичьего гриппа выявили в Южной Корее

Уничтожено более 28,6 млн голов домашней птицы.

Высокопатогенный штамм птичьего гриппа H5N8 обнаружен на одной из птицеферм в южнокорейском Инчхоне провинции Кенгидо, передает zakon.kz со ссылкой на ИА REGNUM.

По состоянию на 23 февраля, на территории страны выявлен 101 очаг высокопатогенного штамма птичьего гриппа среди домашней птицы. Уничтожено более 28,6 млн голов домашней птицы.

По данным Yonhap News, ссылающегося на представителей министерства продовольствия, сельского, лесного и рыбного хозяйства страны, в настоящее время ветеринарные органы расследуют еще один предполагаемый очаг инфекции на птицеферме в городе Вончжу провинции Канвондо.

Как отмечается, в связи с этим в Южной Корее фиксируют рост цен на куриные яйца. В годовом исчислении они выросли на 48,1%. Между тем, стоимость куриного мяса стабилизировалась, увеличившись лишь на 9,2%.

Птичий грипп или классическая чума птиц представляет собой вирусную инфекционную болезнь птиц. В зависимости от штамма вируса он может вызвать гибель от 10 до 100% заболевших. Данное заболевание впервые описал ветеринар из Италии Эдуардо Перрончито в 1878 году, назвав куриным тифом. Вирусная природа возбудителя была установлена в 1901 году, а в 1955 доказали, что вирус, вызывающий "птичью чуму", является вирусом гриппа. В июле 2019 года в мире было выявлено 985 новых очагов опасных болезней животных, в том числе очаги высокопатогенного гриппа птиц. Их обнаружили во Вьетнаме, Мексике, Тайване и ЮАР.

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