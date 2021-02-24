Заледеневший Ниагарский водопад удивил туристов

Речь о Ниагарском водопаде.

Знаменитый на весь мир Ниагарский водопад практически полностью заледенел из-за аномальных морозов, передает zakon.kz.

Как сообщает Лента.ру, восхитившее путешественников природное явление попало на видео.

По данным The Sun, из-за снежной бури, обрушившейся на США в середине февраля, температуры в некоторых районах страны достигли рекордно низких отметок. Так, в штате Нью-Йорк столбик термометра опустился до минус 19 градусов, в результате чего знаменитый водопад покрылся льдом.

Отмечается, что, узнав об этом, тысячи туристов начали съезжаться на границу Америки и Канады, чтобы увидеть редкое явление. На снятых очевидцами кадрах можно наблюдать, как мощные потоки воды спадают к заледеневшему подножью водоема, и над ним образуется радуга.

Из-за резкого похолодания и снежного шторма миллионы американцев остались без электроэнергии и воды. Чрезвычайное положение объявлено в Оклахоме и Луизиане. Как сообщает издание, по меньшей мере 69 человек стали жертвами природных катаклизмов в штате Техас.

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