Процедуру ввоза медицинских томографов облегчила ЕЭК

Отмечается, что решение вступит в силу по истечении 30 календарных дней с даты его официального опубликования.

Коллегия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) расширила перечень радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств гражданского назначения, при ввозе которых не требуется предъявления разрешительных документов, передает zakon.kz.

В частности, в список были добавлены магнитно-резонансные томографы и системы МРТ медицинского назначения. Кроме того, исключены конкретные цели применения радиоприемных средств, не содержащих радиоизлучающих устройств. пресс-служба ЕЭК

По словам директора Департамента таможенно-тарифного и нетарифного регулирования ЕЭК Ваагна Казаряна, "эксплуатация этих устройств не создает помех".

Поэтому сегодняшнее решение снимет излишние административные процедуры и сократит сроки таможенного декларирования, не нанося при этом вреда безопасности использования радиочастотного спектра, - отметил он.

Одобренные изменения, по его словам, окажут позитивное влияние на условия ведения предпринимательской деятельности на территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС), а также позволят ускорить поставки необходимой техники.

Отмечается, что решение вступит в силу по истечении 30 календарных дней с даты его официального опубликования.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!