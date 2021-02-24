В борьбе с каким заболеванием может помочь апельсиновый сок

Исследования доказали, что употребление в пищу цитрусовых и сока из них может улучшить состояние мозга, особенно при его старении.

Апельсиновый сок способен помочь в борьбе с деменцией, передает zakon.kz.

Как сообщает "Профиль", исследования, опубликованные в научном журнале Frontiers in Neuroscience, доказали, что употребление в пищу цитрусовых и сока из них может улучшить состояние мозга, особенно при его старении.

По словам ученых, это связано с полифенолами, так называемыми флавоноидами, которые в природном виде присутствуют в апельсинах, лимонах, лайме и грейпфруте. Чтобы изучить их эффективность, ученые Университета Восточной Англии в Норидже собрали сотни исследований, посвященных влиянию флавоноидов цитрусовых на клетки мозга и нервную систему, а также 10 экспериментов, проведенных на людях.

В результате оказалось, что полифенол, содержащийся в этом типе фруктов, обладает противовоспалительным и антиоксидантным свойствами. Оба этих качества являются важными для защиты тканей мозга от повреждений.

Мы заметили одинаковый эффект от употребления цитрусовых и натурального сока из них как на здоровых людях, так и на тех, у кого наблюдаются неврологические заболевания. Также эксперименты на животных показали, что, добавляя эти фрукты в рацион, можно улучшить память, - рассказал один из авторов исследования, доктор Дэвид Возур.

Деменция – это заболевание, характеризующееся потерей памяти, замедленным мышлением. Лекарства от этого недуга ученые так и не нашли. Однако риск развития болезни можно сократить, укрепив работу мозга.

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