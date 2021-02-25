В Актау жители старых многоэтажек боятся обрушения своих домов

Почти в притык к старым многоэтажкам собираются строить новый жилой комплекс.

Жители старых многоэтажек в Актау боятся обрушения своих домов из-за строительства, передает zakon.kz.

Как сообщает телеканал "Астана", почти в притык к старым многоэтажкам собираются строить новый жилой комплекс. Люди уверены, полувековое жилье не выдержит и может рухнуть. Жители Актау устроили пикет в защиту многоэтажек.

Это же стройка, будут большие такие грузовые, тут вся дорога полтора метра. Как тут можно строить что-то? Никто не рассчитывает. Это здание старое, фундамент там уже просел. Если сейчас будет новое рытье котлована, что-то будет. Где есть гарантия, что не будут трещины. Во многих городах дома наклонились, там трещина. жительница Актау Кадича Калимулина

Мы написали, что мы против строительства. В четверг отнесли им, они обещали обработать эти опросники, но при этом нам дали понять, что они настроены серьезно здесь строить. Мы собрались, чтобы донести до них, что мы против строительства. жительница Актау Салтанат Самат

Отмечается, что новый жилой комплекс строит некий инвестор. Раньше земля принадлежала социально-предпринимательской корпорации "Каспий", но содержать ее компания не могла, поэтому решили продать бизнесменам.

Здание опустело, так как денег не было у нас на ремонт или еще что-то. Мы пытались собственными силами что-то где-то ремонтировать. Мы решили выставить его на реализацию, на продажу. Там оценка была где-то 69-70 миллионов. Если 100% против, то у нас не получится построить. Если люди не хотят. заместитель председателя правления СПК "Каспий" Турар Жунусов

В СПК пообещали, если люди против стройки, то ее отменят. То же самое говорят и в акимате. Дом построят только в том случае, если местные жители дадут добро.

Этот участок земли еще не передан в частную собственность. Сейчас собственником является СПК "Каспий". Инвестор подготовил проект, пришли к нам, чтобы поменять целевое назначение участка. При рассмотрении мы сказали им, если жители близлежащих домов дадут согласие на постройку, в этом случае мы поменяем целевое назначение. Будем смотреть со всех сторон. пресс-секретарь акимата Актау Айгерим Ашыкбаева

Как сообщается, среди жильцов проведут голосование, результаты которого рассмотрят в марте этого года. Затем местные власти обещают принять окончательное решение.

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