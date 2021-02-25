Почему инвесторам надо избавляться от долларов

Это связано с тем, что валюта обновила многолетние минимумы по отношению к фунту стерлингов, а также валютам Австралии и Новой Зеландии.

Эксперты объяснили, почему инвесторам надо продать доллары, передает zakon.kz.

Как сообщает агентство "Прайм", финансовые аналитики посоветовали избавляться от американских долларов после того, как эта валюта обновила многолетние минимумы по отношению к фунту стерлингов, а также валютам Австралии и Новой Зеландии.

Отмечается, что падение доллара произошло из-за оптимизма инвесторов в отношении темпов вакцинации от COVID-19, а также ожидаемого восстановления мировой экономики после пандемии.

Итак, фунт стерлингов достигал отметки в 1,4043 доллара США, это самая высокая отметка валюты Британии с апреля 2018 года. Такой рост произошел на фоне того, как премьер-министр Борис Джонсон анонсировал поэтапную отмену ограничений.

Что касается австралийского доллара, то он вырос в цене на 0,5% - до 0,7908 доллара США. Отмечается, что это почти трехлетний максимум.

В свою очередь новозеландский доллар подорожал к валюте США до $0,7338, это тоже лучший показатель с начала 2018 года.

Что касается курса евро, то он остался стабильным. Единственной валютой, уступившей доллару, стала японская иена: это объясняется тем, что был зафиксирован рост доходности казначейских облигаций США. Это привело к притоку инвестиций из Японии.

Давление на американский доллар в настоящее время оказывают несколько факторов: дефицит бюджета США;

растущий торговый дефицит;

большая прибыль.

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