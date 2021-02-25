Тысячу доз героина изъяли у жителя Костанайской области

Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания.

Тысячу доз героина нашли в гараже жителя Костанайской области, передает zakon.kz со ссылкой на официальный сайт МВД РК.

20 февраля на территории одного из гаражных кооперативов задержан ранее судимый 35-летний житель города Тобыла. По имеющейся информации мужчина причастен к сбыту наркотических средств. В ходе осмотра из кармана куртки в пачке из-под сигарет изъято 38 граммов героина. Также при осмотре гаража оперативники обнаружили полиэтиленовый сверток с героином весом более 170 граммов и электронные весы. Общий вес героина составил более 200 граммов или в случае употребления рассчитан на одну тысячу доз, - говорится в сообщении.

Отмечается, что по данному факту проводится досудебное расследование.

Деяние подозреваемого квалифицировано по ч. 3 ст. 297 УК РК. Наказание за данное преступление предусматривает лишение свободы на срок от 10 до 15 лет с конфискацией имущества. Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания, - резюмируется в сообщении.

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