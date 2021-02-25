Байден отменил указ Трампа о запрете въезда в США

В Белом доме заявили, что приостановление въезда для иммигрантов "вредит США".

Президент США Джо Байден отменил в среду указ своего предшественника Дональда Трампа об ограничении въезда на американскую территорию для ряда категорий иностранных граждан, сообщает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

Приостановление въезда от 22 апреля 2022 года [для иммигрантов, представляющих риск для рынка труда в США в ходе экономического восстановления от последствий вспышки коронавируса], <...> не отвечает интересам США. Наоборот, это вредит США. Соответствующие решения отменяются, - говорится в распространенном сообщении пресс-службы Белого дома.

Трамп 22 апреля 2020 года подписал указ о 60-дневном запрете на иммиграцию в страну для ряда категорий из-за негативных экономических последствий распространения коронавирусной инфекции. Действие указа неоднократно продлевалось.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!