В Китае суд обязал мужчину заплатить бывшей жене за работу по дому $7,7 тысяч

Женщина получит 50 000 юаней (около 7 700 долларов) за пять лет неоплачиваемого труда.

Пекинский районный суд обязал мужчину компенсировать своей жене работу по дому, которую она выполняла во время их брака, сообщает zakon.kz со ссылкой на Тjournal.

Согласно судебным протоколам, мужчина по фамилии Чен подал на развод в 2020 году, он был в браке с 2015 года. Супруга потребовала финансовой компенсации, утверждая, что он не брал на себя никаких обязанностей по дому и уходу за ребенком.

Суд вынес решение о выплате ей ежемесячных алиментов в размере 2000 юаней (около $309), а также единовременную выплату в размере 50 000 юаней (около 7 700 долларов) за пять лет неоплачиваемого труда.

Ранее разводящиеся супруги могли просить о такой компенсации только в том случае, если было подписано брачное соглашение.

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