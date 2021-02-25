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Занятия для учащихся 0-9 классов переведены на дистанционку в Нур-Султане

Фото: almaty.tv 25 февраля 2021, 07:16

Школьников перевели на дистанционку из-за морозов.

В связи ухудшением погодных условий занятия в школах для учащихся 0-9 классов первой смены переходят на дистанционный формат, передает zakon.kz.

Об этом сообщает Департамент по чрезвычайным ситуациям города Нур-Султан.

По решению Управления образования 25 февраля 2021 года в связи с неблагоприятными погодными условиями (сильный мороз -25 С ) занятия в школах для учащихся с 0- по 9-ые классы I смены переходят на дистанционный формат обучения, - говорится в сообщении.

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