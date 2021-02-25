Картину Ван Гога покажут публике впервые с ее создания

На аукционе в Париже продадут никогда не выставлявшуюся картину Ван Гога.

В Париже пройдет выставка, на которой широкая публика впервые увидит картину художника Винсента Ван Гога Уличная сцена в Монмартре, сообщает zakon.kz со ссылкой на Газета.ру.

Как пишет портал Art News, после дебюта полотно будет продано на аукционе Sotheby’s.

Ван Гог написал эту картину в 1887 году, когда жил со своим братом Тео во французской столице. На ней изображен один из символов Монмартра – ветряная мельница "Мулен де ла Галетт".

Картина хранилась в частной коллекции более 100 лет. Планируется, что работа великого художника будет продана за 5-8 млн евро.

В 2020 году полотно Винсента Ван Гога "Пейзаж с крестьянским домом" было продано за €15 млн.

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