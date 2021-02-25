Алматы замело снегом

По состоянию на 6.00 в городе выпало 15-20 см снега, в горной и предгорной местности 25-35 см.

24 февраля с 16.00 в городе Алматы началось выпадение дождя со снегом, который 25 февраля с 1.00 перешел в снегопад, сообщает zakon.kz.

Как сообщает акимат города Алматы, по состоянию на 6.00 в городе выпало 15-20 см снега, в горной и предгорной местности 25-35 см.

В целях предупреждения гололедных явлений производится посыпка противогололедными материалами дорог, перекрестков, съездов транспортных развязок.

Задействовано 560 ед. техники, в том числе 211 пескоразбрасывателей и 1490 дорожных рабочих. Использовано 3540 тонн противогололедных материалов.

С 3.00 организован выход колонн по сгребанию снега в сопровождении патрульных машин дорожной полиции. Ведутся работы по очистке тротуаров, пешеходных зон, остановок общественного транспорта, парковочных карманов, надземных переходов, мест общего пользования.

Начаты работы по вывозу снега, массовый вывоз запланирован после утреннего часа пик.

В районных акиматах организовано круглосуточное дежурство по контролю за производством работ по уборке снега.

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