Смертность от COVID-19 в Казахстане пошла на спад

На 25 февраля лечение от КВИ продолжают получать 20 342 человека.

Информация о заболеваемости коронавирусной инфекцией в РК на 25 февраля, сообщает zakon.kz.

На 25 февраля лечение от КВИ продолжают получать 20 342 человека (13 261 КВИ+ и 7 081 КВИ-), из них в стационарах находится – 4 538 пациентов, на амбулаторном уровне – 15 804 пациента.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:• в тяжелом состоянии – 240 пациентов, • в состоянии крайней степени тяжести – 53 пациента;• на аппарате ИВЛ – 46 пациентов.

На 25 февраля зарегистрировано 3 случая с летальным исходом от КВИ. Всего с 13 марта зарегистрировано 2 721.

Данные по заболеваемости пневмонией с признаками COVID-19

На 23 февраля 2021 года зарегистрировано 74 случая заболевания, 4 случая с летальным исходом. Выздоровели 211 человек.

С 1 августа 2020 года зарегистрировано: Заболевших - 49 121, случаев с летальным исходом - 619, всего выздоровели – 41 421 человек.

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