Выстрел в голову Экибастузе: назван мотив убийства

Назначена экспертиза.

Стал известен мотив совершенного преступления в Экибастузе, сообщает zakon.kz.

Убийство произошло 23 февраля. Мужчина во дворе дома по улице Сатпаева в Экибастузе из обреза выстрелил в горожанина, который от полученного ранения скончался на месте происшествия.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции задержан 65-летний мужчина, подозреваемый в совершении данного преступления

Установлено, что мотивом совершения убийства стали давние неприязненные отношения между потерпевшим и подозреваемым, из-за бытовых и рабочих конфликтов, - сообщил начальник Департамента полиции Павлодарской области Нурлан Масимов.

Подозреваемый водворен в ИВС Экибастуза. Оружие преступления изъято, назначена экспертиза.

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