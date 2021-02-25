Приложение zakon.kz

Добавьте zakon.kz в ваш телефон

Атырауская область перешла в "желтую" зону

Фото: 24.kz 25 февраля 2021, 09:50

В "желтой" зоне находятся пять областей и город Нур-Султан.

Атырауская область перешла из "зеленой" зоны в "желтую", передает zakon.kz.

МВК опубликовала матрицу оценки эпидемиологической ситуации в Казахстане на 25 февраля 2021 года.

В "желтой" зоне: город Нур-Султан, Акмолинская, Атырауская, Западно-Казахстанская, Костанайская, Павлодарская области.⠀В "зеленой" зоне - все остальные регионы.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

Написать комментарий
СЕЙЧАС ЧИТАЮТ
Зверское убийство. Живодер зарубил и съел соседскую собаку в СКО
Кто из казахстанцев может рассчитывать на захоронение в пантеоне