Атырауская область перешла в "желтую" зону

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В "желтой" зоне находятся пять областей и город Нур-Султан.
Атырауская область перешла из "зеленой" зоны в "желтую", передает zakon.kz.
МВК опубликовала матрицу оценки эпидемиологической ситуации в Казахстане на 25 февраля 2021 года.
В "желтой" зоне: город Нур-Султан, Акмолинская, Атырауская, Западно-Казахстанская, Костанайская, Павлодарская области.⠀В "зеленой" зоне - все остальные регионы.
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