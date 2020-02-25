ТОП-5 правил по безопасным сделкам в интернете. Пройди тест - участвуй в розыгрыше!

Официальные сайты организаций всегда имеют сертификат безопасности.

OLX собрал дайджест из 5 базовых правил, соблюдая которые, вы без труда сможете отличить мошенников от честных продавцов и покупателей.

В конце дайджеста мы предлагаем вам пройти тест, который позволит убедиться, что вы надежно защищены знаниями от интернет-мошенничества. Все, кто правильно ответит на вопросы, будут участвовать в розыгрыше набора призов!

Итак, 5 золотых правил безопасности:

1. Убедитесь, что вы действительно имеете дело с OLX. Мошенники используют страницы, внешне похожие на популярные сервисы, чтобы получить личные данные пользователя. Они могут создавать доменные имена, похожие на оригинал как написанием, так и внешним оформлением. Поэтому мы не рекомендуем переходить по ссылкам, предоставленным вам незнакомыми людьми. А если вы все-таки перешли на сторонний ресурс, обратите внимание на его адресную строку: сайт OLX и все его официальные ресурсы всегда будут иметь в URL сочетание: olx.kz

Официальные сайты организаций всегда имеют сертификат безопасности. Проверить его наличие можно, нажав на значок замка в строке браузера: появится информация, кем и когда выдан, когда истекает.

Блог OLX. Все о том, как распознать сайты-двойники.

2. Не передавайте никому свои личные данные. Если продавец (или покупатель) по тем или иным причинам пытается выяснить у вас личные данные – номер и код банковской карты и прочую конфиденциальную информацию – вы имеете дело с мошенником.

Блог OLX: Подробнее о защите личных данных

3. Встречайтесь с продавцом лично. Если продавец требует предоплату и говорит, что товар находится в другой стране или городе, лучше найти того, кто готов встретиться с вами лично.

На данный момент на OLX.kz НЕТ официальной услуги OLX доставка и курьеры OLX. Ложные услуги доставки можно распознать по сообщению, где вам предлагают выкупить товар и использовать услугу OLX доставка/OLX курьер.

Блог OLX. Подробнее об услуге Ложная доставка

4. Остерегайтесь слишком выгодных предложений. Если цена показалась вам чересчур низкой – возможно, перед вами подделка или некачественный товар или мошенническое объявление.

5. Если вы столкнулись с вышеперечисленными моментами или вас что-то насторожило, проконсультируйтесь с нашей службой поддержки пользователей olx.kz/contact/ перед тем, как осуществлять какие-либо действия.

Для того, чтобы удостовериться, что вы знаете все правила безопасных сделок, предлагаем вам пройти тест в нашем блоге и участвовать в розыгрыше 15 эко-наборов от OLX.

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