Стартовал прием заявок на снятия пенсионных денег на лечение 

Приложение zakon.kz
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Заявку можно подать на сайте enpf-otbasy.kz.
В Казахстане с 25 февраля можно снять пенсионные накопления на лечение, сообщает zakon.kz.
Заявку можно подать на сайте enpf-otbasy.kz. Также на сайте можно узнать свой порог достаточности и сумму доступную к использованию.
Использование единовременных пенсионных выплат на лечение позволит казахстанцам дополнительно получить медицинские услуги, которые не покрываются за счет гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) системой обязательного социального медицинского страхования.Для использования единовременных пенсионных выплат на лечение заявителю необходимо:
- лечение орфанных заболеваний, включая их лекарственное обеспечение, а также диагностические исследования для определения тактики лечения;
- стоматологические услуги, оказываемые в медицинских организациях, расположенных на территории Республики Казахстан (протезирование зубов, имплантация);
- реконструктивные и восстановительные операции (пластические) с целью коррекции послеоперационных рубцов и врожденных пороков, также после проведенной мастэктомии;
- радионуклидная и радиойодтерапия;
- радиохирургические лечения (гамма-нож, кибернож);
- протонная терапия;
- офтальмологические услуги (кросслинкинг роговичного коллагена, лазерная коррекция зрения);
Перечень медицинских услуг с учетом потребности населения может пересматриваться.
С полным текстом правил использования единовременных пенсионных выплат на лечение можно ознакомиться здесь.
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