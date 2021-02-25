Назначен вице-министр нацэкономики Казахстана

Им стал Куантыров Алибек.

Куантыров Алибек назначен на должность вице-министра национальной экономики РК, сообщает zakon.kz.

По данным сайта главы правительства, Куантыров родился в 1983 году в Атырау.

Окончил Томский государственный университет, Мичиганский университет.

Трудовую деятельность начал в 2005 году и.о. ведущего специалиста в Министерстве экономики и бюджетного планирования РК. В 2005-2010 гг. — работал на различных должностях в Министерстве экономики и бюджетного планирования РК.

В 2010-2013 гг. — заместитель директора Департамента бюджетного планирования и прогнозирования Министерства финансов РК.

В 2013 г. — заместитель председателя Комитета геологии и недропользования Министерства индустрии и новых технологий РК.

В 2013-2019 гг. — трудился на различных должностях в Администрации Президента РК.

С апреля 2019 г. и по настоящее время — заместитель заведующего отделом информационно-аналитического обеспечения канцелярии Первого Президента – Елбасы РК.

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