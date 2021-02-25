Назначен новый замруководителя администрации Токаева

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Им стал Нұртілеу Мұрат.
Нұртілеу Мұрат назначен заместителем руководителя администрации Токаева, сообщает zakon.kz.
Назначить Нұртілеу Мұрат Әбуғалиұлы заместителем руководителя администрации Президента Республики Казахстан, освободив от должности помощника Президента Республики Казахстан, - говорится в официальном сообщении на Акорде.
Нұртілеу Мұрат родился 11 марта 1976 года в Алматы.
В 1998 году окончил Казахский государственный национальный университет им. аль-Фараби по специальности "Международные отношения".
Трудовой стаж:
· Референт, атташе Управления государственного протокола Министерства иностранных дел (1998-1999);
· Атташе Посольства Республики Казахстан в Малайзии (1999-2003);
· Второй секретарь Департамента Азии и Африки Министерства иностранных дел (2003-2004);
· Советник Министра иностранных дел Республики Казахстан (2004-2006);
· Руководитель Секретариата Министра иностранных дел (2007);
· Заместитель Руководителя Аппарата Сената Парламента Республики Казахстан (2007);
· Руководитель Аппарата Сената Парламента РК (2007-20110;
· Посол по особым поручениям Министерства иностранных дел РК (2011);
· Директор Департамента Азии и Африки МИД РК (2011);
· Советник-посланник в ППРК в Женеве (Швейцарская Конфедерация) (2011-2014);
· Заместитель заведующего Центром внешней политики Администрации Президента РК (2014-2016);
· Чрезвычайный и Полномочный Посол РК в Финляндской Республике (с 03.2016), в Эстонской Республике по совместительству (с 02.2017) - 24.03.2019)
· Помощник Президента Республики Казахстан (с 24.03.2019)
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