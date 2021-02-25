Назначен новый замруководителя администрации Токаева

Им стал Нұртілеу Мұрат.

Нұртілеу Мұрат назначен заместителем руководителя администрации Токаева, сообщает zakon.kz.

Назначить Нұртілеу Мұрат Әбуғалиұлы заместителем руководителя администрации Президента Республики Казахстан, освободив от должности помощника Президента Республики Казахстан, - говорится в официальном сообщении на Акорде.

Нұртілеу Мұрат родился 11 марта 1976 года в Алматы.

В 1998 году окончил Казахский государственный национальный университет им. аль-Фараби по специальности "Международные отношения".

Трудовой стаж:

· Референт, атташе Управления государственного протокола Министерства иностранных дел (1998-1999);

· Атташе Посольства Республики Казахстан в Малайзии (1999-2003);

· Второй секретарь Департамента Азии и Африки Министерства иностранных дел (2003-2004);

· Советник Министра иностранных дел Республики Казахстан (2004-2006);

· Руководитель Секретариата Министра иностранных дел (2007);

· Заместитель Руководителя Аппарата Сената Парламента Республики Казахстан (2007);

· Руководитель Аппарата Сената Парламента РК (2007-20110;

· Посол по особым поручениям Министерства иностранных дел РК (2011);

· Директор Департамента Азии и Африки МИД РК (2011);

· Советник-посланник в ППРК в Женеве (Швейцарская Конфедерация) (2011-2014);

· Заместитель заведующего Центром внешней политики Администрации Президента РК (2014-2016);

· Чрезвычайный и Полномочный Посол РК в Финляндской Республике (с 03.2016), в Эстонской Республике по совместительству (с 02.2017) - 24.03.2019)

· Помощник Президента Республики Казахстан (с 24.03.2019)

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