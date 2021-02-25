Составлен рейтинг министров-полиглотов Казахстана

Изучение английского языка в стране находится на достаточно низком уровне.

7 из 18 министров Казахстана не знают английского языка, сообщает zakon.kz.

По данным исследования Ranking.kz, лидерами рейтинга стали министр иностранных дел Мухтар Бескенулы Тлеуберди, который знает казахский, русский, английский, корейский и японский языки, а также министр обороны Нурлан Байузакович Ермекбаев, владеющий казахским, русским, английским, китайским и португальским. Оба владеют пятью языками.

Среди глав ведомств, знающих 4 языка, министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Батырбекович Мусин, министр энергетики Нурлан Аскарович Ногаев, министр национальной экономики Асет Арманович Иргалиев и министр экологии, геологии и природных ресурсов Магзум Маратович Мирзагалиев.

При этом 7 из 18 министров страны не знают английского языка. Среди них министр образования и науки РК Асхат Канатович Аймагамбетов, министр информации и общественного развития Аида Галымовна Балаева и министр финансов Ерулан Кенжебекович Жамаубаев, владеющие только казахским и русским языками.

Министр по чрезвычайным ситуациям Юрий Викторович Ильин владеет только русским языком.

Как отмечает исследователи, одной из причин того, что сразу 7 министров страны не знают английский язык, является обучение в отечественных заведениях.

Сегодня изучение английского языка в Казахстане находится на достаточно низком уровне.

В 2020/2021 учебном году доля студентов высших учебных заведений, обучающихся на государственном языке, составила 64,9%, на русском — 29,6%, на английском языке — 5,5%.

Низкий уровень владения английским языком в стране подтверждается и международными рейтингами. Так, в рейтинге стран мира по уровню владения английским языком Казахстан вошёл в десятку самых слабых государств-аутсайдеров, заняв 92-е место среди 100 стран. Уровень владения английским языком в РК отмечен как "очень низкий".

Среди причин подобного слабого знания английского языка низкий уровень образования в стране, а также сравнительно слабо развитая туристская отрасль.

Обгоняют Казахстан в этом рейтинге, к примеру, такие страны, как Узбекистан (88-е место), Сирия (87-е место), Азербайджан (86-е место), Афганистан (79-е место), Монголия (78-е место) и др.

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