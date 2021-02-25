Американец попытался скормить сердце убитой им соседки своей семье

Ему грозит смертная казнь.

Подозреваемый в убийстве троих человек житель американского штата Оклахома признался, что убил свою соседку и вырезал ее сердце, чтобы приготовить, сообщает zakon.kz.

Как отмечает Lenta, он это сделал для "освобождения демонов".

По версии следствия, 9 февраля Лоуренс Пол Андерсон зарезал свою 41-летнюю соседку Андреа Линн Бланкеншип в ее же доме.

После того он вырезал ей сердце и отвез к себе домой, где приготовил человеческий орган с картофелем, чтобы накормить блюдом свою семью. Таким образом он хотел "изгнать демонов" из своих родственников. Мужчина признался в содеянном, - говорится в сообщении.

Кроме того, Андерсон подозревается в убийстве своего 67-летнего дяди Леона Пая и его четырехлетней внучки Каеос Йейтс, а также попытке убийства своей тети Делси Пай, которая вызвала полицию в момент нападения.

В январе мужчина был досрочно освобожден из тюрьмы — в 2017 году он был приговорен к 20 годам заключения. До этого он уже дважды побывал в тюрьме за нападение на девушку и хранение наркотиков с целью продажи.

Теперь американцу грозит смертная казнь.

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