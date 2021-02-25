Курс доллара снова снизился

Доллар подешевел на 1,17 тенге.

Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 11:00 средневзвешенный курс доллара составил 414,36 тенге, снизившись на 1,17 тенге, передает zakon.kz.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 413,5-416 тенге, евро – 504-506 тенге, рос. рубль - 5,60-5,68 тенге.

Между тем мировые цены на нефть изменились на торгах разнонаправленно 25 февраля.

Так, цена апрельского фьючерса на нефть марки Brent выросла на 0,04% — до $67,07 за баррель.

Стоимость апрельского фьючерса на нефть марки WTI снизилась на 0,09% - до $63,16 за баррель.

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