Как маслоперерабатывающему предприятию удалось развить дополнительное производство

Успешная реализация проектов зависит не только от усилий команды предприятия, но и от эффективности и слаженности сотрудничества всех партнеров.

АО "Шымкентмай" известно как один из крупнейших представителей масложировой отрасли на территории Казахстана. За свою почти 80-летнюю историю завод выпустил тонны литров растительного масла, постепенно расширяя свой ассортимент и добавляя к производству хлопкового, с которого начинали, другие виды масличных культур – подсолнечное, соевое, сафлоровое и рапсовое. На этом рынке Шымкентмай давно нашел своего верного потребителя.

А несколько лет назад, перейдя на технологию безотходного производства, завод наладил выпуск хозяйственного мыла, основой для которого являются продукты переработки масла, если говорить точнее – дистиллированные жирные кислоты (ДЖК), получаемые из отходов физической рафинации масла. Этот шаг позволил повысить экологичность предприятия, практически сведя к минимуму отходы при производстве.

У "Шымкентмай" большие планы по развитию этого направления, и чтобы цех справлялся с поставленными в перспективе задачами, возникла необходимость в замене оборудования.

В модернизации заводу помогает Сбербанк Казахстан, уже много лет являющийся деловым партнером предприятия. В рамках совместного проекта в ближайшем будущем планируется осуществить обновление установки по производству ДЖК с участием банка в размере 90% от стоимости проекта, которая составляет около 1 млн долларов США. Проект реализуется в рамках программы межбанковского кредитования.

Не маслом единым…

"Шымкентмай" имеет большой производственный опыт в сфере мыловарения, осваивает и внедряет новые рецептуры. В компании гордятся тем, что производят экологически чистый продукт, исключительно из растительного и натурального сырья. Отсутствие искусственных отбеливателей и синтетических ароматизаторов делает выпускаемое здесь мыло гипоалергенным продуктом, что предполагает его безопасное использование в быту и в сфере косметологии.

Вдохновленные успехом, который быстро завоевал продукт у населения, на предприятии решили расширять и эту линейку, и вскоре, помимо традиционного хозяйственного, здесь стали выпускать и мыло с содержанием кокосового масла. Сегодня АО "Шымкентмай" производит мыло под торговой маркой "Хозяйка" с процентным содержанием жира 65% и 72%, а также кокосовое 72% -ое хозяйственное мыло "FRESHKO", практически не отличимое от косметического. Эстетический внешний вид, приятный аромат и при этом высокие дезинфицирующие свойства сразу вывели это продукт в фавориты. Однако нет предела совершенству. На заводе решили модернизировать линию производства.

Новые технологии позволят получить промежуточный продукт с улучшенными качественными характеристиками, что соответственно повысит и качество конечного товара, а также увеличит мощность, снизит потребление энергоресурсов и технологические потери в процессе переработки дистиллированных жирных кислот. Предприятие уже получило на это финансирование от Сбербанка.

В успехе запускаемого проекта на заводе не сомневаются – сотрудничество с банком на протяжении почти 10 лет доказало свою состоятельность.

Выбор, основанный на надежности

Наша компания еще в 2012 году выбрала Сбербанк в качестве партнера, так как он имеет широкие связи с крупнейшими банками мира, а также огромный опыт работы с клиентами и партнерами, занятыми в различных областях экономики, что позволяет банку очень быстро реализовывать все наши запросы, - говорит директор АО "Шымкентай" Данияр Адирбеков.

По его словам, успешная реализация проектов зависит не только от усилий команды предприятия, но и от эффективности и слаженности сотрудничества всех партнеров: поставщиков сырья, покупателей продукции, изготовителя оборудования, проектных и строительно-монтажных компаний, и, конечно же, финансовых учреждений.

Для АО "Шымкентмай" устойчивость позиции на рынке масложировой промышленности, а также модернизация и расширение основных фондов - наиважнейшие вопросы, поэтому в качестве финансового партнера в проектах мы выбрали Сбербанк, занимающий прочные позиции на рынке страны. Высокая надежность и финансовая стабильность АО ДБ "Сбербанк Казахстан" гарантирует нам успех в выполнении поставленных задач. Коллеги Сбербанка всегда помогают выбрать самые удобные и выгодные для нас варианты сотрудничества, даже если для самого банка эти варианты будут более сложными в реализации, - добавляет глава маслоперерабатывающего завода.

В начале сотрудничества годовой оборот компании составлял не более 10 млрд тенге. Благодаря открытой линии на пополнение оборотных средств, предоставленной банком, предприятию за 8 лет удалось увеличить объем выручки в два раза. При этом финансовый институт предоставляет предприятию необходимый лимит для пополнения оборотных средств, который также увеличился за эти годы в два раза.

В 2012 Сбербанк поддержал маслоперерабатывающий завод в первом масштабном для этой компании проекте, профинансировав совместно с АО "БРК" строительство нового цеха непрерывной рафинации, запущенный в начале 2016 года. Этот проект устранил диспропорции в технологических звеньях завода и привел в полное соответствие производительность цехов по всему циклу производства растительных масел, значительно увеличил конкурентоспособность масел по отношению к аналогичной продукции, выпускаемой крупными зарубежными и некоторыми отечественными производителями.

Далее совместно был реализован еще один успешный проект по приобретению и запуску газопоршневой станции. Теперь "Шымкентмай" приступил к реализации следующего инвестиционного этапа при поддержке Сбербанка. Многолетняя безупречная положительная кредитная история, отсутствие налоговой задолженности и серьезное и скрупулезное отношение к исполнению своих обязательств характеризуют завод как надежный партнер по бизнесу.

Экспортный вектор

Качество производимой "Шымкентмай" продукции высоко оценили как казахстанцы, так и внешние потребители. На сегодня около 70,5% выручки компания получает за счет экспортных поставок, что на 6% выше, чем в предыдущий период.

Кредитование позволило компании также расширить географию сбыта своей продукции, а также увеличить объемы ее экспорта. В этом направлении завод получает активное содействие от Сбербанка в получении поддержки в рамках программы предэкспортного финансирования в совместных проектах с БРК и экспортным страховым агентством АО "KazakhExport", разделяя все риски сложной масложировой отрасли.

Поскольку "Шымкентмай" является одним из крупнейших в стране производителем продуктов переработки масличных культур, кредитование предэкспортных операций предприятия в целом повышает экспортный потенциал агропромышленного комплекса Казахстана.

Сегодня продукция компании на внутреннем рынке реализуется в основном на юге страны: в городах Шымкент, Туркестан, Тараз, Алматы, Сарыагаш, а также в Туркестанской и Алматинской областях. В списке стран, приобретающих продукцию казахстанского производителя – Россия, Узбекистан, Таджикистан, Китай, Иран, Афганистан, Кыргызстан и Турция.

В прошлом году объемы производства компании составили: масла растительные – 32 тыс. тонн, мыло хозяйственное – 6,8 тыс. тонн, кормовая продукция – 94 тыс. тонн.

У завода большие планы по углубленной переработке растительных масел при дальнейшей поддержке Сбербанка.

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